Kylian Mbappé prolonge au PSG : ces bonnes raisons pour rester en L1

Il y a d'abord son palmarès... même si, à 23 ans seulement, il est déjà bien garni. Depuis son arrivée à Paris, Kylian Mbappé a remporté quatre fois le championnat de France, trois fois la Coupe de France et le Trophée des champions, et deux fois la Coupe de la Ligue. Une compétition manque toutefois à l'appel. Et pas des moindres : la Ligue des champions. Malgré une finale perdue en 2020 face au Bayern Munich, jamais le club de la capitale n'est parvenu à soulever la C1, objectif affiché des Qataris depuis le rachat du club il y a plus de dix ans.

En prolongeant son bail à Paris, Kylian Mbappé espère entrer dans l'histoire en tant que leader offensif de la première équipe parisienne à remporter la coupe aux grandes oreilles. Il privilégie ainsi l'idée de faire partie des pionniers, plutôt que de rejoindre un club qui tentera, samedi 28 mai, de remporter sa 14e Ligue des champions, face à Liverpool. Ironie de l'histoire, le Real Madrid disputera la finale au Stade de France, à Saint-Denis, à quelques kilomètres du lieu de naissance de la star parisienne, Bondy.