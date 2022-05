Kylian Mbappé reste au PSG, Anne Hidalgo s'en réjouit déjà

"Que bien !!!" Kylian Mbappé devrait, selon plusieurs médias ici en France et en Espagne, prolonger son aventure à Paris et nombreux sont celles et ceux qui s'en réjouissent. L'officialisation est bien attendue dans les heures qui viennent, mais Anne Hidalgo n'a pas patienté.

Ce samedi, sans attendre le feu d'artifice prévu à l'issue du dernier match de la saison du PSG, la maire de Paris a été parmi les plus rapides à réagir, en tweetant en espagnol une expression qu'on pourrait traduire par "Super !!!".