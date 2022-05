Kylian Mbappé reste au PSG : "Tant pis pour lui", à Madrid, c'est la douche froide

"Tant pis pour lui", lance As qui développe : "Mbappé préfère l'argent à la légende du Real Madrid", dévoilant par ailleurs le montant pharaonique versé par le PSG pour cette prolongation : "Il touchera 300 millions d'euros de prime et 90 millions net par an", écrit le quotidien toujours bien informé sur ce qui se passe au Real Madrid. "Après avoir dit oui à Florentino Pérez il y a dix jours, hier, il a signifié son refus d'un message sur Whatsapp", révèle As, visiblement amer.