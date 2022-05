Mercato PSG : Kylian Mbappé va rester à Paris

Élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la 3e saison consécutive la semaine dernière, et à six mois de la Coupe du monde organisée au Qatar, l'attaquant semble donc penser que son bonheur se situe dans les prés du Championnat de France. Pour la plus grande amertume des supporters et des suiveurs madrilènes.

Ces derniers vont longtemps ruminer le fait que Mbappé ait fait volte-face alors que le contrat avec le finaliste de la Ligue des champions était ficelé, selon Mundo Deportivo : "La semaine dernière, le joueur lui-même a donné sa parole aux membres du Real Madrid qu'il jouerait pour le club blanc à partir de la saison prochaine, mais tout a mal tourné à la dernière minute". L'an dernier déjà, le PSG était parvenu à convaincre Mbappé de rester un an de plus et avait contrecarré les plans du Real Madrid qui rêve de Kylian Mbappé depuis son plus jeune âge.