Kylian Mbappé reste au PSG : une histoire d'amour qui dure

En cinq ans, Kylian Mbappé, devenu champion du monde avec les Bleus, a battu de nombreux records. En 216 rencontres avec le PSG, toutes compétitions confondues, le chouchou des supporters parisiens a inscrit 168 buts et délivré 87 passes décisives. À Paris, personne ne fait mieux sur la période. Malgré les présences de Neymar Jr, puis de Léo Messi sur le front de l'attaque, il est devenu le véritable leader offensif d'une équipe qu'il a porté tout au long de la saison.

En prolongeant son contrat, Kylian Mbappé va tenter de marquer un peu plus l'histoire du PSG. À commencer par le classement des buteurs, où il figure au second rang, dépassant Zlatan Ibrahimović (156 buts). Mais il pointe encore à 32 unités du recordman de buts sous les couleurs parisiennes : Edinson Cavani et ses 200 réalisations. S'il conserve une dynamique similaire à cette saison (36 buts en 45 rencontres), Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire du club dès l'an prochain.