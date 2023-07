Mercato : Kylian Mbappé toujours au PSG ? Le feuilleton de l'été à nouveau relancé

Dès lors, les dirigeants décident d'élever la voix, même face à leur tête de gondole, et posent un ultimatum. "On veut que Kylian reste, mais il a besoin de signer un nouveau contrat", insiste ainsi Nasser Al-Khelaïfi, en marge de la présentation du nouvel entraîneur Luis Enrique, le 5 juillet. "On ne veut pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement. C'est impossible. C'est un club français, c'est son pays... Il a déjà dit qu'il ne partirait jamais gratuitement. On ne peut pas le laisser partir gratuit. C'est très clair, et je ne vais pas le répéter."