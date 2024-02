Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison

Le crack du PSG va faire ses valises cet été. Selon plusieurs médias, dont l'AFP, Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants parisiens son intention de quitter le club de la capitale à la fin de la saison.

Cette fois-ci, c'est la bonne. Ce jeudi, selon L'Equipe et l'AFP notamment, Kylian Mbappé a informé Nasser Al-Khelaïfi qu'il comptait quitter le PSG cet été. Arrivé dans la capitale en juillet 2018, le contrat du crack de Bondy s'achève au 30 juin prochain. Il ne rempilera donc pas et connaitra, après Monaco et Paris, son 3e club professionnel la saison prochain. Le Real de Madrid pourrait accueillir le champion du monde 2018 après lequel il court depuis si longtemps.

La star et capitaine de l'équipe de France avait prolongé son bail en 2022 jusqu'en 2024, mais l'été dernier, il a refusé d'activer une clause lui permettant de rester une année supplémentaire au PSG.