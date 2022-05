PSG : Leonardo, première figure à faire les frais du projet centré sur Kylian Mbappé

Leonardo a bien contribué à faire venir la superstar Lionel Messi l'été dernier. Mais les deux plus gros coups du PSG ont été réalisés sans lui, par Al-Khelaïfi lui-même et Antero Henrique: Neymar et Kylian Mbappé, en 2017. L' aura de Leonardo aura pâti de la saison décevante des Parisiens, éliminés de la Ligue des champions dès les 8es de finale, après une nouvelle "remontada", face au Real Madrid (1-0, 1-3).