Ousmane Dembélé débarque au PSG : gros coup ou fausse bonne idée ?

Dans le nouveau projet des Qataris dont on ne sait à quel point il vase dessiner avec Kylian Mbappé, l'ex-joueur du FC Barcelone, aujourd'hui âgé de 6 ans, devrait apporter son dynamisme et sa polyvalence. Ambidextre, il est capable d'évoluer aussi bien à droite qu'à gauche d'une attaque à la recherche d'un nouveau souffle après le départ de Lionel Messi et au vu des incertitudes planant autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Très rapide et dribbleur redoutable, il représente une menace permanente dans son couloir. Il colle, en plus, parfaitement à un 4-3-3, système privilégié par le nouvel entraîneur Luis Enrique.