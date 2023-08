Mercato PSG : Ousmane Dembélé officiellement parisien pour les 5 prochaines saisons

Retour en L1 pour Ousmane Dembélé. À 26 ans, le natif de Vernon (Eure) retrouve le championnat français qu'il a quitté en 2016 pour rejoindre la Bundesliga (avec Dortmund) et, depuis 2017, la Liga au sein du FC Barcelone. L'attaquant international (37 sélections), qui a explosé au Stade rennais, s'engage pour cinq saisons et sera "un joueur important et engagé pour notre club", a déclaré Nasser Al-Khelaifi dans un communiqué. "La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs", continue le président de la formation parisienne.

Ousmane Dembélé, champion du monde avec les Bleus en 2018 et vice-champion du monde au Qatar, a disputé lors de la saison dernière avec le FC Barcelone 35 matches, marqués par 8 buts et 9 passes décisives. Joueur aussi virevoltant que fragile, il a manqué 17 rencontres en 2022-2023, en raison d'une blessure à l'ischio. Sur le site du club, "Dembouz" se dit "impatient de jouer sous [s]es nouvelles couleurs" et espère "continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du club".