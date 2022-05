Sur Twitter, Kylian Mbappé justifie sa prolongation au PSG et remercie le Real Madrid

Avec ce choix, Kylian Mbappé snobe le Real Madrid, qui lui faisait les yeux doux depuis de nombreux mois. "Je voulais remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez", écrit celui qui a déclenché une vive colère de l'autre côté des Pyrénées. "Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations."