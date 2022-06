Zinedine Zidane et le PSG, des liens privilégiés de longue date

En effet, le champion du monde 1998 a un lien particulier avec le pays. Dans les derniers mois qui ont précédé sa retraite sportive survenue en 2006, Zizou avait été sollicité pour promouvoir le football au Qatar, à une époque où on est loin d'imaginer la famille Al-Thani jeter son dévolu sur le PSG. "C’est une longue histoire qui commence en 2005, quand le prince Jassim me propose d’aller jouer au Qatar en compagnie de Ronaldinho, racontait Zidane dans les colonnes du JDD en 2017. Son souhait était de développer le football dans son pays, mais pour moi il était clair que je devais terminer ma carrière au Real Madrid. Je respectais son idée de faire grandir mon sport et je lui avais dit que si un jour je pouvais aider, je le ferais avec plaisir. Alors quand le Qatar a montré son projet de Mondial pour 2022 et m’a sollicité, j’ai accepté de suite".