Olivier Giroud portier d'un soir : "Quand j'étais petit, j'aimais bien jouer gardien"

Olivier Giroud, au four et au moulin. Au sens propre, comme au sens figuré, après que l'attaquant a du enfilé les gants et le maillot de Mike Maignan, samedi lors de la victoire du Milan AC à Gênes. L'entraîneur milanais Stefano Pioli a d'ailleurs salué la prestation d'Olivier Giroud qui s'est improvisé gardien de but après l'exclusion de Mike Maignan, samedi, lors de la victoire de son équipe devant le Genoa (1-0). "Ce qu'a fait 'Ollie', c'est l'incarnation de notre état d'esprit, de notre mentalité, d'un groupe qui veut toujours donner son maximum", s'est félicité Pioli.

Comme il avait procédé à tous ses remplacements lorsque Maignan a été exclu dans le temps additionnel (90+9e) pour être sorti genou en avant devant Caleb Ekuban, l'entraîneur italien a dû repositionner un de ses joueurs de champ dans les buts. "On a d'abord pensé à Christian Pulisic, mais ce n'était pas notre meilleure option en raison de sa taille (1,78 m, NDLR). 'Ollie' s'est imposé comme la bonne solution et il a fait un bon boulot", a-t-il expliqué.