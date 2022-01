MMA : cinq choses à savoir sur Ciryl Gane, le poids lourd français qui défie le champion Francis Ngannou

Vainqueur de sa première ceinture mondiale, par intérim, cet été, le boxeur français voit plus grand. Il veut désormais s'adjuger le titre suprême contre le Camerounais Francis Ngannou, champion depuis fin mars des poids lourds de l'UFC, qui a décidé de prendre quelques mois de repos. "On sait très bien que le champion, c'est Francis, et si je veux unifier les ceintures, il faut que je combatte contre Francis et que je gagne", explique ce père de famille, qui s’entraîne et vit à Paris. Ce choc s'annonce des plus indécis contre un adversaire à la force effrayante. Bâti dans le roc, le "prédateur" a pris l'habitude de ruiner ses adversaires, quand bien même ces derniers tentent de se protéger derrière leurs gants. Un simple coup est généralement destructeur. "Bien sûr que sa puissance est inquiétante. On sait que s'il touche, sur un seul coup, ça peut faire mouche", témoigne Ciryl Gane auprès de l'Équipe. Cette confrontation ressemble, en tout cas, au combat de l'année.