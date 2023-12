MMA : Conor McGregor prêt pour "le plus grand comeback de l'histoire du sport"

Le combattant a annoncé sur le réseau social X qu'il comptait revenir dans l'octogone. À 35 ans, l'Irlandais n'a plus combattu depuis juillet 2021 et sa défaite face à Dustin Poirier.

La retraite... très peu pour lui. Ce samedi, Conor McGregor a confirmé qu'il n'avait pas complètement raccroché les gants. Battu à deux reprises par Dustin Poirier en janvier et en juillet 2021 - et une fracture de la jambe -, le fantasque irlandais défrayait désormais la chronique par ses extravagances.

Mais les négociations avec Dana White, le patron de l'UFC, semblent avoir abouti. "Le plus grand comeback de l'histoire du sport", a écrit en toute humilité Conor McGregor sur X. Dans un deuxième post, "The Notorious" - son surnom - précise qu'il annoncera "la date du combat et l'adversaire le jour de l'An 2024".