MMA : le Français Benoît Saint Denis battu par l'Américain Dustin Poirier devant Donald Trump

Le Français de 28 ans, valeur montante du MMA, a été mis KO par l'expérimenté américain lors de l'UFC 299 samedi soir à Miami, aux États-Unis. Cet ancien membre des forces spéciales connaissait jusque-là une incroyable ascension. Le combat a eu lieu sous les yeux de l'ancien président américain, acclamé par ses partisans.

Il restait sur cinq victoires consécutives. Donné favori d’un combat de poids légers face à Dustin Poirier, le Français Benoît Saint Denis, valeur montante des arts martiaux mixtes (MMA), a été mis KO par l'expérimenté américain lors de l'UFC 299 samedi soir à Miami, en Floride. Benoît Saint Denis (12ᵉ au classement), 28 ans, a été mis KO lors du deuxième round par Dustin Poirier (35 ans), numéro 3 de la catégorie des légers.

Ce combat a eu lieu sous les yeux de l'ancien président Donald Trump. Le républicain, en lice pour la prochaine élection présidentielle, en novembre 2024, a fait une apparition au bord de la cage avec sa fille Ivanka Trump, quelques heures seulement après s'être adressé à ses supporters à Rome, en Géorgie.

"God of war"

Donald Trump, un habitué des combats de l’UFC, a été très applaudi par ses fans. Le très probable candidat des républicains a salué plusieurs personnes au premier rang, serrant la main du fondateur de Barstool Sports, l’homme d’affaires Dave Portnoy, et de l'ancien animateur d'ESPN, Sage Steele, avant de saluer la foule.

Après avoir servi cinq ans dans l'armée, Benoît Saint Denis, surnommé "God of war" ("le dieu de la guerre"), est devenu une star du MMA. Ce combattant français balance entre son rôle de père de famille et son statut d'ex-membre des forces spéciales du 1ᵉʳ RPIMa de Bayonne où il s'était engagé à l’âge de 18 ans. Grâce à ses victoires et à sa personnalité, il rassemble désormais 700.000 personnes sur les réseaux sociaux, tandis que les vidéos le concernant dépassent parfois le million de vues sur YouTube. "Il me faisait mal, il est fort", a salué son adversaire Dustin Poirier après le combat. "C'est un gars dangereux. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour son état d'esprit. Il reviendra", a-t-il ajouté.