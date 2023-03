MMA : le Français Ciryl Gane battu par l'Américain Jon Jones, sacré champion UFC des lourds

Puis Gane s'est fait piéger en étant amené au sol par Jones, dont une des grandes forces se caractérise par ses talents de lutteur. Et l'expérimenté Américain n'a pas manqué d'en terminer, obligeant "Bon gamin" à demander à l'arbitre de stopper le combat. Le Français de 32 ans concède sa deuxième défaite en 13 combats. Et si pour sa première tentative de monter au sommet du MMA, treize mois plus tôt, il avait été mis en échec de pas grand-chose par le Camerounais Francis Ngannou, qui a depuis décidé de délaisser l'octogone pour la boxe, cette fois il n'y pas eu photo.