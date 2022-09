MMA : pour le premier rendez-vous français, l'UFC frappe fort !

Ils étaient 15 000 et n'ont pas retenu leurs cris. Pour la première fois, des combats de la puissante ligue américaine de l'UFC se disputaient dans l'Hexagone. Une file d'attente interminable s'est rapidement formée, des milliers de personnes se pressaient pour entrer. "On a fait quatre heures de train, ce n'est pas grand-chose pour assister à un truc comme ça. C'est une première, donc on est très contents d'être là", rapporte un spectateur. Et ils ont été servis puisque, avant l'entrée en scène de Gane peu avant minuit, tous les autres combattants français avaient chauffé Bercy. Benoit Saint-Denis, Farès Ziam, William Gomis et Nassourdine Imavov se sont tous imposés avec la manière.