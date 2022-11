Ligue 1 : la grave blessure du joueur marocain Amine Harit à une semaine du Mondial

"À partir du moment où on commence à calculer, à faire attention à ne pas se faire mal, c'est à ce moment-là qu'arrivent les blessures. Il faut jouer comme si c'était un match normal, et c'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures. Il faut rentrer dans les duels à 100 % et ne pas penser à la Coupe du monde. La Coupe du monde, si on doit la faire, tant mieux, si on se fait mal au dernier match, c'est le destin, c'est ce qui était prévu. Mais il n'y aura pas de retenue", avait expliqué l’international marocain.