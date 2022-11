Mondial 2022 : Cristiano Ronaldo premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes

Il entre encore un peu plus dans l'Histoire. En inscrivant un penalty qu'il a lui-même provoqué ce jeudi 24 novembre face au Ghana, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à inscrire un but dans cinq Coupes du monde différentes. Après avoir marqué en Allemagne en 2006, en Afrique du Sud en 2010, au Brésil en 2014, et en Russie en 2018, "CR7" a profité de son voyage au Qatar pour doubler le Brésilien Pelé et les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose, qui ont marqué lors de quatre Coupes du monde différentes.

En ouvrant le score, le quintuple Ballon d'Or a inscrit son huitième but dans cette compétition, avec notamment un triplé face à l'Espagne (3-3) il y a quatre ans. Il a toutefois peu de chances de rejoindre Klose au nombre de buts total : l'Allemand a marqué 16 fois lors des éditions 2002, 2006, 2010 et 2014, le record absolu.