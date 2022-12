Mondial 2022 : après leur ticket pour la finale, l'explosion de joie des Bleus dans les vestiaires

Puis, ils ont écouté les mots d'un président de la République ému. Il y a eu des étreintes joyeuses et des félicitations pour chacun. "On est en finale !", s'écrie Olivier Giroud. Ce qui résume parfaitement la situation. Emmanuel Macron se charge de fixer le cap. Plusieurs générations de champions du monde sont là aussi. Des anciens, tels que Marcel Desailly, qui est rattrapé au nombre de sélections par Antoine Griezmann, et des plus récents comme Blaise Matuidi, nostalgique d'une telle euphorie.