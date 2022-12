Record de buts, les Bleus en feu, finale légendaire... Une Coupe du monde de toutes les émotions

Paradoxalement, les gardiens ont aussi brillé. Plusieurs d'entre eux ont sauvé leur sélection à plus d'une reprise. Parmi eux, Yassine Bounou, pièce essentielle de l'épopée marocaine, Dominik Livakovic, décisif pour offrir la médaille de bronze à la Croatie, ou encore Emiliano Martinez, désigné meilleur gardien du tournoi après la victoire de l'Argentine.

Une statistique résume l'importance des spécialistes du poste : un quart des penalties (hors tirs au but et hors frappes hors cadre) ont été arrêtés dans ce Mondial - 5 sur 23 -, contre 4 sur 29 quatre ans plus tôt en Russie. Et c'est sur l'exercice des tirs au but que l'Argentine a arraché la troisième étoile à la France. Comme un symbole.