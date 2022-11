Mondial 2022 : seuls onze champions du monde 2018 dans la liste de Didier Deschamps

Au milieu de terrain, aucun joueur de 2018 n'est présent cette année. L'attaque, elle, ressemble plus à celle d'il y a quatre ans. Kylian Mbappé, élu meilleur jeune de la compétition en Russie, est évidemment présent, lui qui porte l'attaque parisienne depuis le début de saison. Antoine Griezmann figure aussi dans la liste. Avec six buts et cinq passes décisives en 19 rencontres, il surnage dans une équipe de l'Atlético Madrid en difficulté. Malgré un bilan plus mitigé ces derniers temps en Bleu (il n'a plus marqué depuis un an), Didier Deschamps ne veut pas se priver de son cadre aux 110 sélections.

Titulaire en 2018, Olivier Giroud fera encore le voyage cette année, probablement dans un rôle de doublure de Karim Benzema. Longtemps, le sélectionneur a pourtant voulu éviter d'appeler les deux en même temps. Mais la forme de l'attaquant du Milan AC (4 buts sur ses 4 dernières rencontres), deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, a poussé Didier Deschamps à le convier à l'aventure, aux côtés du Ballon d'Or. Il en est de même pour Ousmane Dembélé, rarement titulaire en équipe de France, mais souvent performant cette saison sous les couleurs du FC Barcelone (décisif à douze reprises en 20 matchs).