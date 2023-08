Mondial de basket : la France éliminée dès le premier tour

"À chaud, c'est une grosse déception. On a craqué mentalement, on a craqué physiquement, on n'a pas été ensemble", a déclaré Nicolas Batum au micro de BeIN Sports à la fin de la rencontre. Les hommes de Vincent Collet ont également perdu beaucoup de ballons (20) face à une sélection privée de sa vedette Kristaps Porzingis et qui disputait le premier Mondial de son histoire.