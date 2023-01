Mondial de handball 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France-Pologne ?

Troisièmes de l'édition 2019, puis au pied du podium lors de la suivante dans la bulle sanitaire égyptienne deux ans plus tard, les joueurs de Guillaume Gille entendent conquérir une septième étoile et annoncer la couleur à un an et demi des Jeux de Paris, eux qui sont champions olympiques en titre. Ils visent également une première couronne planétaire depuis six ans... et la confirmation de leur statut de nation la plus titrée dans la compétition (six sacres). "On vise la victoire. Mais tout reste à faire, écrire, le chemin qui nous attend va être sacrément ardu et aussi hyper excitant", lance le sélectionneur, ancien international tricolore au poste de demi-centre.

Les coéquipiers de Nedim Remili, pas épargnés par les blessures, peuvent compter sur leur maître à jouer Nikola Karabatic. Le doyen des Bleus (38 ans, 341 sélections) entame son dixième Mondial, en vingt ans. Une longévité qui force l'admiration. L'arrière n'a certes plus le même rôle que quelques années auparavant, il n'en demeure pas moins un leader incontournable de cette équipe de France. "Il est toujours immensément important pour ce groupe, depuis des années, il en est le guide", confirme Guillaume Gille.