Mondial de handball féminin : sur quelle chaîne et à quelle heure voir la demi-finale des Bleues contre la Suède ?

Invaincue depuis le début de la compétition et en quête de son troisième titre mondial, l'équipe de France affronte la Suède en demi-finale du Mondial 2023, ce vendredi 15 décembre (21h), à Herning (Danemark). Un match à suivre en direct sur TFX et MYTF1.

Vingt après leur premier titre mondial, les Bleues ne sont plus qu'à deux matchs d'une troisième étoile. Montant en puissance depuis le coup d'envoi de la compétition, l'équipe de France n'a pas tremblé en quarts de finale du Mondial 2023 pour écarter une courageuse mais trop limitée République Tchèque (33-22).

C'est désormais un tout autre défi qui attend les tricolores, avec un affrontement contre la Suède, place forte du handball et troisième pays hôte du tournoi (avec la Norvège et le Danemark) pour une place en finale. À sept mois des Jeux Olympiques de Paris, les joueuses d'Olivier Krumbholz s'avancent en favorites de cette confrontation dans le bouillant "Boxen" de Herning. Que ce soit pour les certitudes qu'elles affichent depuis de longs mois maintenant, le savant mélange entre jeunesse et expérience, ou leur profondeur d'effectif qui offre des options variées tout en permettant de ménager les organismes, la bande à Estelle Nze Minko dispose d'un net avantage sur le papier. Mieux, les Françaises n'ont plus perdu contre ces mêmes Scandinaves depuis près de dix ans (neuf victoires, deux nuls depuis 2014).

Trouver la faille dans la forteresse suédoise

Mais une demi-finale n'est jamais un match comme les autres, encore moins quand l'adversaire est survolté à l'idée d'aller chercher une première médaille dans une grande compétition depuis 2014 (bronze à l'Euro). Et les Suédoises, qui n'ont pas tremblé contre l'Allemagne au tour précédent (27-20), ont, en plus, de sérieux arguments à faire valoir, notamment sur le plan défensif (seulement 19,8 buts encaissés par match en moyenne). Une solidité incarnée par la gardienne Johanna Bundsen, 41% d'arrêts depuis le début du Mondial. La Suède "n'a qu'une seule envie, enfin faire tomber la France", prévient Olivier Krumbholz, pour qui "les séries sont faites pour être battues". "Il faudra qu'on retrouve notre meilleur handball, celui qu'on a joué contre la Norvège", souligne-t-il encore, estimant que "beaucoup de choses vont se jouer dans la tête".

Le coup d'envoi de ce match couperet, avec en ligne de mire le doublé JO-Mondial pour les Bleues, sera donné à 21h, vendredi 15 décembre. L'opposition sera diffusée en direct sur TFX (canal 11 de la TNT) et sur MYTF1.