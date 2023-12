EN DIRECT - France-Norvège : les Bleues en quête d'une troisième étoile mondiale

Championne olympique en titre, l'équipe de France rêve de remporter, dimanche 17 décembre (à 19h, en direct sur TF1 et MYTF1), une troisième couronne mondiale. Les Bleues, déjà sacrées en 2003 et 2017, vont se mesurer en finale à la Norvège. Un match à suivre ci-dessous en notre compagnie.

Une finale sous forme de revanche. Battues par la Norvège en finale de l'Euro 2020 (22-20) et du Mondial 2021 (29-22) et, l'an passé, en demi-finale de l'Euro 2022 (28-20), les Bleues vont recroiser la route des Scandinaves, dimanche 17 décembre (à 19h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), en finale des Championnats du monde. Face à leur bête noire, qui remet son titre en jeu à domicile, les filles d'Olivier Krumbholz, championnes olympiques en titre, vont tenter de décrocher à Herning, en terre ennemie, une troisième couronne mondiale, 20 ans après leur tout premier sacre.

Et les Françaises y croient. Pas plus tard que le week-end dernier, en clôture du tour principal, elles ont montré qu'elles étaient capables de faire tomber la Norvège (24-23). "On sait très bien que ce ne sera pas le même match. Il ne va pas falloir non plus se mettre une pression énorme, car quand on joue avec la pression, on n'est pas nous-mêmes, on stresse un peu et on joue avec le frein à main", a lancé l'arrière droite Laura Flippes. "On n'a rien à perdre, juste à kiffer, jouer toutes ensemble et gagner."

A VENIR Mondial de handball - Finale Le 17 décembre 2023 , Jyske Bank Boxen, à Herning (Norvège) France Norvège 0 - 0

