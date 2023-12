Mondial de handball féminin : sur quelle chaîne et à quelle heure voir la finale France-Norvège ?

En quête de sa troisième couronne planétaire, l'équipe de France s'en va défier la Norvège, tenante du titre, en finale, dimanche 17 décembre (19h, en live commenté sur TF1info). Les Bleues, invaincues dans ce tournoi, s'avancent bourrées de certitudes et d'espoirs après avoir battu les Scandinaves (24-23) en clôture du tour principal. Un choc entre reines à suivre en direct sur TF1 et MYTF1.

Pouvait-on rêver d'une plus belle finale ? Au sommet du hand féminin depuis une décennie, la France et la Norvège vont s'affronter, dimanche 17 décembre (à 19h, en direct sur MYTF1 et en live commenté sur TF1info), pour savoir qui aura le droit de revêtir la couronne mondiale. Qualifiées à l'issue d'une démonstration de force contre la Suède (37-28), vendredi 15 décembre, les filles d'Olivier Krumbholz vont avoir l'opportunité de décrocher une troisième étoile, 20 ans tout pile après la première. Mais les Bleues auront fort à faire puisqu'elles vont défier, chez elles, les Norvégiennes, tenantes du titre.

Les coéquipières de Laura Glauser partiront avec un petit avantage mental, après avoir dominé la Norvège (24-23), le week-end dernier, devant son public, en clôture du tour principal. "Ce sera un tout autre match, ce qu'il s'est passé il y a une semaine ne compte pas, ce sera un match à la vie à la mort", a toutefois mis en garde l'arrière droite Laura Flippes, qui n'a pas oublié que les Scandinaves ont brisé les rêves de finale européenne des championnes olympiques à l'Euro 2022 (28-20).

Pour suivre en clair cette finale, la septième de l'histoire des Bleues, rendez-vous à 18h50 sur TF1. La partie sera commentée par Grégoire Margotton et l'ancienne internationale tricolore Nodjialem Myaro. Les téléspectateurs seront invités à basculer sur TMC (canal 10 de la TNT), à 19h40, pour suivre la deuxième période et le dénouement final de l'épopée tricolore.