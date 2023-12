Mondial de handball féminin : impériales face à la Suède, les Bleues filent en finale

En maîtrise tout au long de la rencontre grâce à un début de match canon, l'équipe de France a nettement battu la Suède (37-28) en demi-finale du Mondial 2023, ce vendredi, à Herning (Danemark). Les Bleues vont ainsi disputer la septième finale de leur histoire dans ce tournoi.

La force tranquille. Jamais menée au score et dégageant une insolente impression de facilité, l'équipe de France s'est largement imposée contre la Suède (37-28) en demi-finale du Mondial 2023, ce vendredi. Après un premier acte abouti, les Bleues ont dû davantage batailler au retour des vestiaires. Mais jamais, elles n'ont semblé perdre le fil dans le dôme incandescent du "Boxen" de Herning, au Danemark.

La différence s'est faite dans les premières minutes dans le sillage d'une défense étouffante et d'une Laura Glauser impériale. Au fur et à mesure des interventions de grande classe de la portière tricolore (six tirs arrêtés sur les sept premiers, douze parades au final), l'attaque française fait gonfler l'écart. Au bout de vingt minutes de jeu, les coéquipières de la capitaine Estelle Nze Minko, encore impériale, compte déjà dix longueurs d'avance (13-3, 19') face à des Scandinaves sonnées. Un écart rédhibitoire à ce niveau, encore plus face à une défense comme celle des championnes olympiques en titre. Le score à la mi-temps (11-19) est sans appel et traduit parfaitement la domination sans partage des joueuses d'Olivier Krumbholz.

Finale de rêve contre la Norvège

La Suède, qui court après une médaille depuis 2014, tente bien de réagir au retour des vestiaires. Plus mordantes en défense et trouvant enfin des solutions face à la muraille bleue, Nathalie Hagman et les siennes ont, le temps de quelques minutes, cru relancer cette rencontre en revenant (presque) à portée de tir (16-21,35'). Mais après la première période aboutie défensivement, c'est en trouvant les solutions en attaque que les tricolores reprennent leurs distances au score. Et signent, in fine, une victoire référence, avec 60 minutes de haut niveau. Cerise sur le gâteau, l'encadrement français a pu procéder à de larges rotations, comme depuis le début du Mondial, pour ménager les organismes.

L'équipe de France rallie sa septième finale mondiale et visera dimanche (19h, en direct sur TF1), une troisième étoile. Il faudra, pour cela, gagner une nouvelle fois contre la Norvège, bourreau quelques heures plus tôt du Danemark (28-29, a.p) au terme d'un scénario hollywoodien. Une affiche alléchante devenue un classique au fil des années (c'était déjà la finale lors des éditions 2017 et 2021). Et les Bleues ont montré, dimanche dernier, qu'elles savaient en trouver la clé. Rebelote sur la dernière marche ?