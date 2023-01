France-Suède : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale (reprogrammée) du mondial de handball 2023 ?

Au sommet, six ans après ? Championne olympique en titre, la France rêve de remporter un septième titre mondial. Et elle n'en est plus très loin. Après un parcours immaculé (6 victoires en autant de rencontres) lors des deux phases de groupes, les Bleus ont confirmé leur montée en puissance en s'imposant nettement contre l'Allemagne (35-28), en quarts de finale des championnats du monde.