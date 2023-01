Mondial de handball : France-Suède, une demi-finale aux airs de revanche

L'équipe de France s'est, elle aussi, montrée convaincante. Les champions olympiques ont dominé l'Espagne (28-26), dans un match certes sans enjeux, et donc l'Allemagne (35-28). Le groupe, savant mixe entre anciens toujours affamés et jeunes aux dents qui rayent le parquet, semble suffisamment qualitatif et profond pour briser la série noire contre la Suède. Quand bien même les incertitudes au poste d'arrière gauche demeurent nombreuses entre la main de Thibaud Briet, le pied de Nikola Karabatic ou encore la cheville d'Elohim Prandi.

Pour autant, les Bleus, qui rêvent d'une septième couronne mondiale, l'assurent : il n'est pas question de revanche. "On a de comptes à régler avec personne, c'est une nouvelle compétition. À nous de faire notre meilleur match, on n’a pas encore montré tout notre potentiel dans cette compétition", estime le vétéran Nikola Karabatic (1278 buts en 344 sélections). "Je n'aime pas trop le mot revanche, car chaque compétition a son histoire", abonde l'incontournable pivot, Ludovic Fabregas. "On a l'ambition d'aller plus loin", glisse-t-il. De son côté, le sélectionneur Guillaume Gille évoque un "challenge fantastique".