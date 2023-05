Rugby : pourquoi le XV de France ne s'entrainera pas à Marcoussis pendant la Coupe du Monde

Une décision qui a été justifiée par un souci d'équité vis-à-vis des autres équipes en compétition. ''Il était important, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ni de contestation sur les performances de l'équipe de France, de la mettre dans les mêmes conditions de préparation que les autres 19 participants", avait justifié sur RTL en mars 2022 Claude Atcher, alors directeur général de France 2023, "les installations de Marcoussis étant d'un niveau plus élevé que les autres camps de base, nous avons décidé de ne pas autoriser les Bleus à y rester pendant la compétition.''

C'est par conséquent à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, que le XV de Fabien Galthié s'installera, le temps de la phase de poules. Ils seront logés à l'hôtel Renaissance, où ils ont leurs habitudes, notamment durant le Tournoi des Six nations. Ils bénéficieront par ailleurs pour s'entrainer des installations sportives de la ville du Rueil, et celles du club local, le RAC (Rueil Athletic Club) et sa section rugby.