Mondial féminin : les Espagnoles championnes du monde pour la première fois

Devant les 75.000 spectateurs de l'Australia stadium, les Espagnoles ont tenu bon face aux Anglaises pour arracher le tout premier titre mondial de la sélection féminine. Grâce à un petit but, signé Olga Carmona, et après treize minutes d'arrêt de jeu (!), c'est la consécration pour une nation qui participait seulement à cette compétition pour la troisième fois, après 2015 et 2019.