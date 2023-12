Mondial féminin de handball 2023 : les Bleues encore victorieuses et déjà qualifiées

L'équipe de France s'est largement imposée contre l'Islande (31-22), samedi à Stavanger (Norvège), pour son deuxième match du Mondial 2023 de handball. Les Bleues sont d'ores et déjà qualifiées pour le prochain tour de la compétition.

Les Bleues montent en puissance. Après une victoire poussive contre l'Angola (30-29), l'équipe de France a aisément dominé l'Islande (31-22), ce samedi à Stavanger (Norvège). Même si les 20 dernières minutes ont, une nouvelle fois, été moins maîtrisées, les coéquipières d'Orlane Kanor - qui a marqué cinq buts - se sont montrées bien plus solides que lors de leur entrée en lice dans ce Mondial 2023.

Les sept premières minutes, achevées sur un cinglant 7-0, ont donné le ton d'une copie de très bonne facture. Les tricolores, qui ont retrouvé une meilleure efficacité en défense, ont ensuite parfaitement mené leur barque, menant 20-10 à la mi-temps et 25 à 12 à la 40e minute. Cerise sur le gâteau, Laura Glauser, en difficulté dans le but jeudi, s'est rassurée (7 arrêts sur 17 avant de laisser sa place à Hatadou Sako en seconde période). "On a très vite monté les ballons, défendu fort, pris le score rapidement, c'était important de commencer fort pour se montrer qu'on était dedans, de lâcher un peu les chevaux", s'est félicitée Estelle Nze Minko, au micro de BeIn Sports, après le coup de sifflet final.

Avec quatre points au compteur, les Françaises valident leur qualification pour le tour principal de la compétition. Mais le prochain match contre la Slovénie, lundi (21h00), reste tout de même important. Une nouvelle victoire contre les Slovènes, elles aussi invaincues, permettrait, en effet, aux Bleues d'aborder la suite du tournoi avec le plein de points et de confiance.