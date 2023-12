Mondial féminin de handball 2023 : quelle suite pour les Bleues, qualifiées pour le tour principal ?

L'équipe de France a réalisé le plein lors du premier tour du Mondial 2023 en battant l'Angola (30-29), l'Islande (31-22) et la Slovénie (31-27). Avec quatre points au moment d'aborder le tour principal, soit le maximum possible, les Bleues ont toutes les cartes en main pour se qualifier pour les quarts de finale. Elles n'en seront plus très loin si elles l'emportent contre l'Autriche, ce mercredi (18h, en direct sur TFX et MYTF1), à Trondheim (Norvège).

Pour l'instant tout va bien. Vice-championnes du monde et championnes olympiques en titre et parmi les grandes favorites à la victoire finale dans ce Mondial 2023, les joueuses de l'équipe de France répondent présentes. Malgré de gros trous d'air et une marge de progression importante des deux côtés du terrain, elles ont parfaitement négocié leur premier tour en venant à bout, au bout du suspense, de l'Angola (30-29), puis en s'imposant contre l'Islande (31-22) et la Slovénie (31-27). "On monte en régime et on voit qu’on progresse à chaque match. Il y a certes encore quelques imperfections, des choses à améliorer, mais je pense qu’il y a une nette amélioration de notre production", se félicite le sélectionneur Olivier Krumbholz, sur le site de la FFH.

Résultat, les Bleues comptent déjà quatre points - soit le maximum - pour entamer le tour principal, une deuxième phase de poules dont seules les deux meilleures formations (dans un groupe de six) se qualifient pour les quarts de finale.

Les quarts dans le viseur... avant d'affronter la Norvège

Hasard du calendrier, les coéquipières de la surprenante Léna Grandveau, qui du haut de ses 20 ans montre de très belles promesses en tant qu'arrière droite, croisent le fer avec l'Autriche (2 points), leur principale concurrente au classement (la Slovénie compte également deux unités mais s'est déjà inclinée contre la France), dès ce mercredi (18h, en direct sur TFX et MYTF1). Comme toujours dans ce genre de situation, une victoire compte double, d'autant plus qu'en cas d'égalité entre deux formations, c'est la confrontation directe entre lesdites équipes qui fait office de juge de paix. Ainsi, un succès conforterait les tricolores (qui compteraient 6 points, le cas échéant) à l'une des deux premières places de leur groupe. Autrement dit, la porte d'une qualification pour la phase finale s'ouvrirait en grand.

Dès lors, une place pour le "final 8" pourrait être mathématiquement assurée en cas de résultat favorable contre la Corée du Sud (8 décembre, 18h, en direct sur TFX et MYTF1), zéro point au compteur et balayée lors des matchs de préparation (36-19). Une donnée loin d'être négligeable lorsque l'on sait que la Norvège (4 points) figure aussi dans ce copieux menu (10 décembre, 20h30, en direct sur TFX et MYTF1). Après cinq matchs en neuf jours, pouvoir négocier cette ultime rencontre contre les championnes du monde en titre avec la perspective de pouvoir faire souffler les cadres, faute de véritables enjeux sportifs, serait un luxe pour les Françaises. D'autant plus qu'on leur promet l'enfer dans le Spektrum de Trondheim, où 8000 spectateurs pousseront leurs protégées.

Des automatismes à peaufiner, une gardienne à (re)lancer

Ensuite, si tout se passe comme prévu, les Bleues disposeront de deux jours de repos avant de disputer leur quart de finale le 12 décembre prochain, vraisemblablement contre les Pays-Bas ou contre l'Espagne. Les demi-finales et la finale sont, elles, respectivement programmées les 15 et 17 décembre.

D'ici là, les handballeuses françaises disposent de trois fois soixante minutes pour poursuivre leur montée en puissance dans le jeu, gommer çà et là les quelques erreurs qui pourraient se révéler rédhibitoires dans des matchs couperets et affiner leurs automatismes. Continuer de progresser dans l'efficacité de leurs attaques placées, un secteur "travaillé depuis plusieurs mois" selon Olivier Krumbholz, semble, en outre, essentiel. Ces trois matchs constituent aussi l'occasion idéale pour la gardienne Laura Glauser, en grande difficulté jusqu'ici, de lancer sa compétition. Si sa remplaçante Hatadou Sakou (22 arrêts, à 37% de réussite) a montré de sérieux gages de solidité, les tricolores auront besoin de leur portière titulaire à son meilleur niveau pour espérer soulever un nouveau trophée mondial.