Mondial féminin de handball 2023 : les Bleues se sont fait peur pour leur entrée en lice

Pour son premier match des Mondiaux 2023, ce jeudi, l'équipe de France s'est imposée dans les dernières secondes contre l'Angola (30-29), à Stavanger (Norvège). Comptant cinq buts d'avance à moins de dix minutes du coup de sifflet final, les Bleues ont bien failli tout perdre dans une fin de match au couteau. Elles ont finalement trouvé les ressources pour s'imposer, et assurer l'essentiel sur le plan comptable.

C'était moins une... ou moins un but plutôt. Nettement supérieures sur le papier, et en maîtrise pendant une large partie de la rencontre, les joueuses de l'équipe de France ont joué à se faire peur contre l'Angola, ce jeudi (30-29). Combatives et inspirées devant les cages, les championnes d'Afrique, portées par une base arrière inspirée, sont passées proches du coup parfait.

Après avoir pris l'avantage après 20 minutes de jeu (12-11, 21'), les Bleues ont pourtant compté jusqu'à cinq buts d'avance (28-23, 53')... avant de s'écrouler dans les derniers instants. L'Angola a même entrevu l'exploit en parvenant à égaliser à quelques secondes du terme de la rencontre (29-29, 59'). Heureusement, un but de Laura Flippes et un poteau sur l'ultime tentative adverse - alors que les Angolaises évoluaient en double supériorité numérique - ont permis aux championnes olympiques en titre d'empocher cette victoire. Au forceps certes, mais essentielle sur le plan comptable.

Ce succès étriqué ne manquera pas de soulever des questions et des doutes quant aux ambitions des Tricolores dans la compétition. Malgré tout, les joueuses d'Olivier Krumbholz rejoignent la Slovénie au sommet du groupe D (2 points) et peuvent valider leur qualification pour le deuxième tour en cas de victoire samedi (18h30) contre l'Islande. Face à des Nordiques toujours dangereuses, il faudra hausser le curseur sur le plan défensif, comme lors des matchs de préparation contre le Sénégal (32-19) et la Corée du Sud (36-19), pour s'éviter de nouvelles frayeurs.