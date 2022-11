Mondial féminin de rugby : la Nouvelle-Zélande décroche le titre pour la deuxième fois d'affilée

Comme en 2017, la Nouvelle-Zélande remporte donc la compétition contre l'Angleterre, championne du monde en 2014 et jusque-là première au classement mondial. Les Néo-zélandaises conservent leur titre et ajoutent un 6e sacre à leur palmarès. La médaille de bronze de la compétition est revenue à la France, victorieuse du Canada (36-0) un peu plus tôt, lors d'un match à sens unique.