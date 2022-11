Mondial au Qatar et droits humains : le président de la Fifa pourfend les "critiques hypocrites"

"Ce qu'il se passe en ce moment est profondément, profondément injuste", a affirmé le dirigeant au cours de cette conférence de presse inaugurale, pour qui "les critiques sur le Mondial sont hypocrites". "Pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Ces leçons de morale sont juste de l'hypocrisie", a-t-il répété.

Puis, dans une anaphore déjà largement reprise, Gianni Infantino a cherché à couper court aux polémiques en exprimant sa solidarité envers les personnes discriminées dans le monde : "Aujourd'hui, je me sens Qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens un travailleur migrant". Avant de renvoyer à son "histoire personnelle" comme "fils de travailleurs migrants" : "Je sais ce que ça fait d'être discriminé... J'ai été victime de discrimination parce que j'avais les cheveux roux".