Mondiaux d'athlétisme : meilleure chance de médaille française, Kevin Meyer contraint à l'abandon

Il jette l'éponge. À l'issue de la deuxième des dix épreuves, Kevin Mayer a abandonné le décathlon aux Championnats du monde de Budapest en raison d'une douleur au tendon d'Achille. La décision, prise afin de se préserver pour les JO de 2024 à Paris, est un énorme coup dur pour les Bleus.

Souvent en délicatesse avec son corps, Kevin Mayer a habitué son staff et ses supporters à vivre ses compétitions comme deux jours de montagnes russes émotionnelles, avec à l'issue des larmes, de douleur ou de joie, médaille autour du cou. Vendredi 25 août, à Budapest, la "Kékexpérience" a tourné court à cause d'un tendon d'Achille gauche douloureux. Comme promis en arrivant en Hongrie, le champion du monde sortant n'a pris aucun risque et s'est arrêté après le saut en longueur.

"J'ai ma douleur au tendon d'Achille (gauche) qui est grosse, mais je ne suis pas allé dans le mal total (...) C'est difficile d'abandonner, quand on est autant en forme. Dire 'j'arrête' à la longueur, j'avais envie de vomir ces mots. Mais je sais que je n'aurais pas pu finir", a expliqué le recordman du monde (9126 points en 2018). Vendredi, après avoir couru le 100 m en 10 sec 79, Mayer a sauté en longueur à 7,25 m, deux performances loin de son meilleur niveau. Au classement combiné, il était alors 16ᵉ, à bonne distance de ses principaux rivaux.