Mondiaux d'escrime : Cannone et Thibus sacrés, journée en or pour les Bleus

Deux titres en 20 minutes. Les Bleus ont connu une journée dorée, mardi 19 juillet, aux Championnats du monde d'escrime du Caire avec les titres de Romain Cannone à l'épée et d'Ysaora Thibus au fleuret. Cette dernière est la première fleurettiste française sacrée championne du monde depuis le titre de Marie-Chantal Demaille en 1971.

Un an après avoir conquis l'or à la surprise générale aux Jeux olympiques de Tokyo, Cannone est allé chercher le titre mondial grâce à sa victoire contre le Japonais Kazuyasu Minobe en finale, quinze touches à douze. Quelques instants plus tôt, Ysaora Thibus avait montré l'exemple en finale du fleuret. Médaillée de bronze en 2017 et d'argent en 2018, Thibus a cette fois franchi la marche supplémentaire pour enfin décrocher l'or sur la scène mondiale.

Après avoir partagé sa joie avec les autres épéistes de la délégation française, Romain Cannone est monté au sommet du podium, se parant de la médaille d'or et du némès égyptien, la coiffe emblématique des pharaons.