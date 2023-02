Mondiaux de biathlon : les Bleus titrés devant l'ogre norvégien

"Cette médaille a une saveur particulière. On était meurtris (par les résultats décevants depuis le début de la saison, ndlr), mais pas abattus. Aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait faire pour remporter l'or, dans des conditions difficiles", a savouré Emilien Jacquelin après la course au micro de La chaîne L'Équipe. "Les trois autres gars ont été magiques. Moi, je me bats avec moi-même mais j'ai vraiment donné mon 100%. (...) Cette médaille d'or, ça représente beaucoup", a-t-il insisté. "C'est vraiment une victoire pour l'équipe, une victoire entre amis."