Mondiaux de cyclisme : un des favoris se retrouve au poste de police

Selon le manager de son équipe professionnelle Alpecin-Fenix, Christoph Roodhooft, le multiple champion du monde de cyclocross n'a "pas dormi de la nuit", après un incident qui s'est produit samedi soir à l'hôtel des Néerlandais à Brighton-Le-Sands, dans la banlieue sud de Sydney, révélé par la chaîne flamande Sporza. Sans dévoiler, comme à son habitude, l'identité de Van der Poel, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé à l'AFP qu'un homme de 27 ans, l'âge du coureur, avait été inculpé pour deux cas "d'agression" contre deux adolescentes de 13 et 14 ans.

"Vers 22h40 samedi, un homme a été impliqué dans une altercation verbale avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans un hôtel de Brighton-Le-Sands. Selon les faits présumés, il aurait poussé les deux adolescentes, l'une tombant au sol et l'autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude", a indiqué la police dans un communiqué. "La direction de l'hôtel a été notifiée et a ensuite appelé la police" et "un homme âgé de 27 ans a été arrêté peu après", avant d'être "emmené au commissariat de Kogarah", où il a été "inculpé pour deux cas d'agression", a ajouté la police.

Remis en liberté sous caution, Van der Poel devra comparaître devant le tribunal de Sutherland, là aussi en banlieue sud de Sydney, mardi.