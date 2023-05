Mondiaux de Judo : une erreur d'arbitrage a profité à Riner en finale, s'excuse la Fédération internationale

Pendant le combat, Inal Tasoev, bras levés et poings serrés, a d'ailleurs pensé l'espace d'un instant avoir gagné, quand Teddy Riner, au sol, faisait "non" du doigt. Le double champion olympique a fini par s'imposer un peu plus tard, par waza-ari. Le Français, âgé de 34 ans, a été sacré pour la onzième fois champion du monde, six ans après ses deux derniers titres.