Ski : Alexis Pinturault sacré champion du monde du combiné chez lui, à Courchevel

La victoire est d'autant plus belle pour le skieur de 31 ans qu'elle intervient dans une saison difficile, lors de laquelle il n'est monté qu'à une reprise sur un podium de Coupe du monde. Il y a un an, il était reparti blessé et sans médaille aux Jeux olympiques sur la montagne chinoise de Yanqing.

Mais une fois de plus, il a su se montrer performant dans un grand événement, embellissant encore le plus grand palmarès du ski français, garni de 34 victoires de Coupe du monde, trois médailles olympiques et, donc, six médailles mondiales individuelles.