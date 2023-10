L'Américaine qui avait sauté en parachute à 104 ans est décédée

L'Américaine s'était déjà élancée dans les airs quelques années plus tôt, lors de ses 100 ans, et voulait reproduire l'expérience tant elle lui avait plu. Skydive Chicago et la United States Parachute Association, "profondément attristés" par son décès, lui ont rendu hommage ce mardi dans un communiqué. "Dorothy nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour s'offrir le frisson d'une vie. Nous sommes à jamais reconnaissants que le parachutisme ait fait partie de sa vie passionnante et bien vécue", ont-ils écrit.

D'après Joe Conant, Dorothy Hoffner avait travaillé pendant plus de 40 ans en tant qu'opératrice téléphonique et avait pris sa retraite il y a presque autant de temps. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait pas d'enfant et n'avait pas de famille proche. Une cérémonie à sa mémoire sera organisée début novembre.