Mort de Bernard Tapie : l'OM et son "boss", une passion si particulière

"Courage et merci, boss." Le message inscrit sur une immense banderole, dans les travées du stade Vélodrome, en septembre 2017, après la révélation du cancer dont souffrait Bernard Tapie, résonne particulièrement aujourd'hui. Vingt-six ans après avoir quitté la présidence du club phocéen, et alors que l'on vient d'apprendre son décès, Bernard Tapie était resté le "boss" dans le cœur de l’exigeant public marseillais, qui n’oubliera jamais qu’il a vécu ses plus belles heures sous le mandat de l’homme d’affaires, et qui va laisser "un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club".