Mort de Bill Russell, légende de la NBA et militant contre le racisme : les hommages se multiplient

Le monde de la politique s’est également montré triste à l’annonce du décès de Bill Russell, à commencer par l’ancien président des Etats-Unis, Barack Obama. Les deux hommes avaient tissé des liens particuliers, Bill Russell fut récipiendaire de la médaille présidentielle de la Liberté par l’ancien chef d’Etat en 2011 pour sa réussite sportive et son engagement dans les droits civiques. "Sur le terrain, il était le plus grand champion de l’histoire du basketball. En dehors, il était un pionnier des droits civiques, marchant avec le Dr [Martin Luther] King et se tenant aux côtés de Mohamed Ali", a tweeté Barack Obama, rappelant que l’enfance de Bill Russell en Louisiane a été marquée par le racisme systémique à l'encontre des Afro-américains.