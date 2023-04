Mort de Diego Maradona : il y aura bien un procès contre ses soignants

En juin 2022 un juge de San Isidro avait renvoyé en procès huit praticiens, parmi lesquels son neurochirurgien et médecin personnel, Leopoldo Luque, ainsi qu'un médecin clinicien, une psychiatre, une psychologue et plusieurs infirmiers. Selon les procureurs, ces professionnels de santé en charge de Maradona - qui avaient fait appel - étaient les "protagonistes d'une hospitalisation à domicile (...) totalement déficiente et imprudente", marquée par une "série d'improvisations, de fautes de gestion et de manquements".

Dans sa résolution ce mardi, la chambre d'appel a mis en cause "la conduite qu'aurait adoptée chacun des prévenus, ne respectant pas le mandat d'agir que la bonne pratique médicale leur dictait". Aucune date n'a été communiquée pour la tenue du procès, qui ne devrait cependant pas intervenir avant 2024.