Espoir français du trail, Esteban Olivero décède à 22 ans dans un accident de montagne

Athlète prometteur dans le monde du trail, le Français Esteban Olivero est décédé à 22 ans. Il a effectué une chute mortelle en montagne. La Fédération française d'athlétisme rend hommage à un garçon apprécié autant pour ses qualités d'homme que de sportif.

La Fédération française d'athlétisme a annoncé le décès d'un jeune espoir français du trail français. Esteban Olivero, 22 ans, s'est éteint samedi des suites d'un accident de montagne dans le massif des Écrins. L'athlète a fait une chute mortelle au retour de l’ascension à ski de randonnée du sommet de la Blanche, dans les Hautes-Alpes.

Installé dans les Alpes il y a quelques mois

Originaire du Var, Esteban Olivero s'était distingué ces dernières années en obtenant des résultats prometteurs en course en montagne. Des performances remarquées dans les catégories de jeunes, avec notamment la victoire cette année dans le Championnat de France des moins de 23 ans. Le sportif faisait partie du Groupe Excellence de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM).

"Esteban avait débuté l’athlétisme par le cross dès l’âge de 10 ans, avant de connaître des résultats prometteurs dès ses quinze ans en course en montagne", a souligné la fédération. "Il s’était installé dans le massif des Écrins qu’il aimait tant il y a quelques mois, et avait d’ailleurs remporté le trail local (sur 34 km) au mois de juin." Le jeune athlète est présenté comme un "coureur reconnu pour son talent en plein effort" mais aussi "lors des moments d’après-course", durant lesquels "son sourire et sa bonne humeur communicative en faisaient un camarade fort apprécié".