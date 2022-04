Mort de Federico Martin Aramburu : le monde du rugby déplore un assassinat "d'idéologie d'extrême droite"

D'une seule voix pour dénoncer une agression mortelle "d'idéologie d'extrême droite". Le 19 mars dernier, l'ancien rugbyman argentin, Federico Martin Aramburu a été tué par balles après un différend dans un bar à Paris. Un mois après le meurtre du double champion de France, qui a endeuillé le monde du rugby, plus de 300 personnalités de l'ovalie (joueurs, anciens joueurs, dirigeants, journalistes) et du sport en général ont signé un texte poignant publié en pleine page, mardi 19 avril, dans les colonnes du journal L'Équipe.

Une tribune en l'honneur de celui qui est "mort parce qu'il a défendu ses valeurs" et mise en ligne par le quotidien sportif, lundi 18 avril, "en accord avec la famille de Federico Martin Aramburu et le soutien de son cousin Raúl Alconada Sempé, secrétaire des Affaires Spéciales du ministère des Relations extérieures et du culte argentin". "Assassiné parce qu'il s'est opposé à des idées extrémistes et fascistes", dénoncent les signataires, parmi lesquels le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, et le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte.